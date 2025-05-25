В Германии допустили возвращение обязательной военной службы

В Германии уже в следующем году могут вернуться к практике обязательного призыва на военную службу, если не удастся привлечь достаточного числа добровольцев. Об этом сообщил глава Минобороны страны Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Наша модель изначально основана на добровольном участии. Если наступит момент, когда у нас будет больше доступных мест, чем добровольных заявок, тогда мы можем принять решение о введении обязательной службы», — пояснил он.
Соответствующий законопроект может вступить в силу с 1 января будущего года, добавил министр.
Обязательную военную службу в немецкой армии отменили в 2011 году, но только на период мирного времени. Из-за дефицита личного состава, который оценивается в 100 тыс. человек, в Германии поднимают вопрос о возвращении призыва.
По словам Писториуса, набрать необходимое количество человек только за счет дополнительных военнослужащих в ближайшие два с половиной года не получится. «Для этого нам нужно восстановить часть резерва. У нас есть около 800 тыс. резервистов, из них 60 тыс. готовы к службе», — сказа министр. По оценке Ассоциации резервистов, мобилизовать можно еще до 150 тыс. человек, которые «проявят интерес».
Министр заявил, что общая численность активного личного состава, резервистов, военнослужащих и тех, кого могут призвать повторно, составляет 460 тыс. человек.
Год назад Писториус говорил, что возврата воинской обязанности в Германии не будет, а вместо этого в стране введут модель службы, основанной на добровольном привлечении молодых людей в армию. О намерениях развивать службу на добровольной основе в минувшем апреле заявил и Фридрих Мерц, который на тот момент еще не был канцлером. Вступив в должность, он назвал приоритетом своего правительства преобразование вооруженных сил страны в самую сильную армию Европы.
Такие планы звучат на фоне призывов западных политиков подготовиться к возможной войне к 2029 году. Президент России Владимир Путин называл заявления о возможной атаке на страны НАТО «бредом». В МИДе в свою очередь обвинили государства альянса в подготовке к вооруженному конфликту с Россией.