В Германии допустили возвращение обязательной военной службы

Год назад Писториус говорил, что возврата воинской обязанности в Германии не будет, а вместо этого в стране введут модель службы, основанной на добровольном привлечении молодых людей в армию. О намерениях развивать службу на добровольной основе в минувшем апреле заявил и Фридрих Мерц, который на тот момент еще не был канцлером. Вступив в должность, он назвал приоритетом своего правительства преобразование вооруженных сил страны в самую сильную армию Европы.