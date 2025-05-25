«Даже вспоминать не хочу»: Российские военные рассказали о зверствах в украинском плену

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео с военнослужащими, вернувшимися из украинского плена в рамках второго этапа обмена. С улыбками на лицах и в приподнятом настроении наши военные возвращались домой. Освобождённые из плена солдаты, как и прежде, ликовали, скандируя «Ура!» и гордо поднимая российские триколоры.