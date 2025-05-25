Бойцы признались, что им даже «не охота вспоминать» о пытках «Азова»* в плену

Освобожденные бойцы Российской Армии признались, что в период нахождения в плену над ними издевались радикалы ВСУ и нацбатовцы. Подробностями солдаты поделились в рамках беседы с корреспондентом газеты «Известия».
«…Издевались, избивали, как минимум, первые сутки очень сильно избивали, заставляли заучивать тексты какие-то непонятные, говорить их на камеру», — откровенно рассказал один из освобожденных бойцов.
Как указали на IZ.RU, пытки по отношению к российским военнослужащим применяли как рядовые боевики ВСУ, так и фанатики нацбата «Азов»* (признан в РФ запрещенной экстремистской группировкой). Другой солдат в ходе разговора с журналистом отметил, что ему «не охота вспоминать» о пережитых издевательствах.
Бойцы ВС России смогли вернуться на Родину в рамках соглашения об обмене формата «1000 на 1000» — в пятницу, 23 мая, из плена были возвращены 270 военнослужащих.
Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев в эксклюзивной беседе с «МК» уже поделился другими подробностями пережитого российскими солдатами. По слова правозащитника, киевские «врачи» проводили бойцам «операции на живую» и вырывали зубы.