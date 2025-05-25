Бойцы признались, что им даже «не охота вспоминать» о пытках «Азова»* в плену

Как указали на IZ.RU, пытки по отношению к российским военнослужащим применяли как рядовые боевики ВСУ, так и фанатики нацбата «Азов»* (признан в РФ запрещенной экстремистской группировкой). Другой солдат в ходе разговора с журналистом отметил, что ему «не охота вспоминать» о пережитых издевательствах.