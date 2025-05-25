Британия из-за абортов обвинила США во вмешательстве во внутренние дела страны

Одну из активисток, 64-летнюю Ливию Тоссичи-Болт приговорили к двум условным годам и штрафу почти в 30 тысяч долларов. Она выразила благодарность Трампу за поддержку. Подвергся гонениям и другой активист — Адам Смит-Коннор. Он молился за нерожденного из-за прерывания беременности сына рядом с клиникой в Борнмуте.