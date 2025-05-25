Британия из-за абортов обвинила США во вмешательстве во внутренние дела страны

В Великобритании сочли тайную встречу американских чиновников с местными активистами, выступающими против абортов, попыткой вмешательства во внутренние дела королевства. Об этом пишет газета Telegraph.
Автор считает, что администрация президента США Дональда Трампа опасалась, что в Британии нарушают свободу слова и принципы демократии.
«Дональд Трамп отправил американских чиновников на встречу с британскими активистами антиабортного движения из-за опасений, что их свобода слова оказалась под угрозой. Этот визит — очередной признак готовности администрации Трампа вмешаться во внутренние дела Британии», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что представители США прибыли в Великобританию с официальным визитом в МИД страны. Однако во время пребывания на территории туманного Альбиона провели тайную встречу с общественниками. Их до этого задерживали за молитвы возле медучреждений, которые проводят аборты.
Одну из активисток, 64-летнюю Ливию Тоссичи-Болт приговорили к двум условным годам и штрафу почти в 30 тысяч долларов. Она выразила благодарность Трампу за поддержку. Подвергся гонениям и другой активист — Адам Смит-Коннор. Он молился за нерожденного из-за прерывания беременности сына рядом с клиникой в Борнмуте.
За такие репрессии с жесткой критикой на власти Британии и Европы в целом обрушился вице-президент США Джей Ди Вэнс. В речи он упомянул того самого Смит-Коннора. Американский политик отмечал подавление свободы слова на континенте.
Ранее «МК» писал, что в РПЦ предложили изменить текст Конституции РФ, чтобы запретить аборты.