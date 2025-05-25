Подразделения сил морской безопасности Японии, не сделав соответствующего предварительного оповещения руководства России, провели боевые учения в акватории, прилегающей к российской границе западной части острова Кунашир. Подробности приводит издание Yomiuri.
Согласно имеющимся данным, в ходе учений было произведено 66 выстрелов из крупнокалиберного пулемета, а также два запуска сигнальных ракет.
После начала тренировки у курильского острова военные обнаружили, что не разместили обязательное уведомление через официальные каналы связи, и немедленно прекратили мероприятие.
Как указали в Yomiuri, представители береговой охраны префектуры Хоккайдо уже заявили о намерении предотвратить повторение подобных эксцессов. Отмечается, что на данный момент Россия не направляла официальных обращений в связи с произошедшим инцидентом.
Сложно сказать, было ли это случайным нарушением протокола или осознанной провокацией. Однако последние несколько лето российско-японские отношения переживают крайне напряженный период — по мнению экспертов, визит Президента Владимира Путина в Китай в рамках празднования 80-летия разгрома милитаристского режима Японии станет мощным дипломатическим сигналом для официального Токио.