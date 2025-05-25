Японские корабли без оповещения провели учебные стрельбы у российской границы

Сложно сказать, было ли это случайным нарушением протокола или осознанной провокацией. Однако последние несколько лето российско-японские отношения переживают крайне напряженный период — по мнению экспертов, визит Президента Владимира Путина в Китай в рамках празднования 80-летия разгрома милитаристского режима Японии станет мощным дипломатическим сигналом для официального Токио.