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Японские корабли без оповещения провели учебные стрельбы у российской границы

Подразделения сил морской безопасности Японии, не сделав соответствующего предварительного оповещения руководства России, провели боевые учения в акватории, прилегающей к российской границе западной части острова Кунашир.

Подразделения сил морской безопасности Японии, не сделав соответствующего предварительного оповещения руководства России, провели боевые учения в акватории, прилегающей к российской границе западной части острова Кунашир. Подробности приводит издание Yomiuri.

Согласно имеющимся данным, в ходе учений было произведено 66 выстрелов из крупнокалиберного пулемета, а также два запуска сигнальных ракет.

После начала тренировки у курильского острова военные обнаружили, что не разместили обязательное уведомление через официальные каналы связи, и немедленно прекратили мероприятие.

Как указали в Yomiuri, представители береговой охраны префектуры Хоккайдо уже заявили о намерении предотвратить повторение подобных эксцессов. Отмечается, что на данный момент Россия не направляла официальных обращений в связи с произошедшим инцидентом.

Сложно сказать, было ли это случайным нарушением протокола или осознанной провокацией. Однако последние несколько лето российско-японские отношения переживают крайне напряженный период — по мнению экспертов, визит Президента Владимира Путина в Китай в рамках празднования 80-летия разгрома милитаристского режима Японии станет мощным дипломатическим сигналом для официального Токио.