Трамп может договориться с ЕС в ущерб Украине

Парламентарий уверен, что ЕС может реально согласить на предложения Трампа, так 50-процентные пошлины могут обрушить экономику ЕС. И добавил, что американский лидер может снять санкции с России, и тогда между Москвой и Вашингтоном начнется бизнес.