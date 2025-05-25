Глава Белого дома Дональд Трамп может заставить Евросоюз прекратить спонсирование Украин. Аргументом для этого послужит отмена пошлин против ЕС в размере 50%. Об этом заявил депутат Верховной рады, который находится под стражей из-за обвинения в госизмене, Александр Дубинский.
«Это механизм оказания давления на Европейский Союз с двумя целями, и потенциальной подковерной дипломатией, одним из условий невведения или послабления этих пошлин может быть отсутствие финансирования войны между Россией и Украиной», — подчеркнул он.
При этом есть и сопутствующие украинские «издержки». Вслед за прекращением финансирования может последовать требование о признании нелегитимности главы киевского режима Владимира Зеленского.
Парламентарий уверен, что ЕС может реально согласить на предложения Трампа, так 50-процентные пошлины могут обрушить экономику ЕС. И добавил, что американский лидер может снять санкции с России, и тогда между Москвой и Вашингтоном начнется бизнес.
Ранее «МК» писал, что Трамп продолжает давить на Евросоюз с целью добиться от ЕС активных мер против Китая. Речь в основном идет о пошлинах.