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Трамп может договориться с ЕС в ущерб Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп может заставить Евросоюз прекратить спонсирование Украин.

Глава Белого дома Дональд Трамп может заставить Евросоюз прекратить спонсирование Украин. Аргументом для этого послужит отмена пошлин против ЕС в размере 50%. Об этом заявил депутат Верховной рады, который находится под стражей из-за обвинения в госизмене, Александр Дубинский.

«Это механизм оказания давления на Европейский Союз с двумя целями, и потенциальной подковерной дипломатией, одним из условий невведения или послабления этих пошлин может быть отсутствие финансирования войны между Россией и Украиной», — подчеркнул он.

При этом есть и сопутствующие украинские «издержки». Вслед за прекращением финансирования может последовать требование о признании нелегитимности главы киевского режима Владимира Зеленского.

Парламентарий уверен, что ЕС может реально согласить на предложения Трампа, так 50-процентные пошлины могут обрушить экономику ЕС. И добавил, что американский лидер может снять санкции с России, и тогда между Москвой и Вашингтоном начнется бизнес.

Ранее «МК» писал, что Трамп продолжает давить на Евросоюз с целью добиться от ЕС активных мер против Китая. Речь в основном идет о пошлинах.