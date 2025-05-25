Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз назвал Победу во Второй Мировой войне исключительным достижением своей страны. Новыми выводами своих умозаключений он поделился в рамках посещения Военной академии Вест-Пойнт, запись которого опубликована на YouTube-канале Fox 4.
«Мы помогли им много. Парочке сильно помогли», — привели слова Дональда Трампа на Fox 4.
По словам хозяина Белого дома, перед своим выступлением в Вест-Пойнт он обсуждал тему Второй Мировой войны с главами других государств, включая Президента Владимира Путина.
По версии Дональда Трампа, потери Красной Армии за годы конфликта составили «51 миллион» военнослужащих, что намного больше официальной статистики. Тем не менее американский лидер подчеркнул, что только его страна может считаться «победителем».
Это уже четвертый раз с конца января 2025 года, когда Дональд Трамп пытается распространить свою новаторскую историографическую теорию. Однако с данной трактовкой событий не согласны ни только в России, но и в Великобритании — третьей стране-участницей Антигитлеровской коалиции.
К счастью, во многих государствах люди сохраняют неискаженное восприятие истории и благодарность подвигу бойцов РККА. В рамках спецрепортажа «МК» были подробно разобраны все важные элементы празднования 80-летия Победы в Москве, к которому присоединились Си Цзиньпин, Роберт Фицо, Александр Вучич и многие другие ведущие мировые политические лидеры.