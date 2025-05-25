«Парочке помогли»: уже в 4-й раз Трамп объявляет США победителями Второй Мировой

Это уже четвертый раз с конца января 2025 года, когда Дональд Трамп пытается распространить свою новаторскую историографическую теорию. Однако с данной трактовкой событий не согласны ни только в России, но и в Великобритании — третьей стране-участницей Антигитлеровской коалиции.