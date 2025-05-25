Bloomberg: ЕС планирует начать массовую закупку у США вооружений для ВСУ

Власти ЕС могут начать массовую закупку американских вооружений с последующей передачей их киевскому режиму, сообщило агентство Bloomberg.
Такие планы вынашивают в Брюсселе на случай, если президент США Дональд Трамп не станет финансировать Украину напрямую. Эксперты, мнение которых приводят журналисты, считают, что военная помощь Киеву, которую согласовывал бывший глава Белого дома Джо Байден, может закончиться уже летом.
Они полагают, что у западных стран возникнут сложности с восполнением возникающего дефицита. В публикации уточняется, что все члены НАТО, за исключением США, не имеют запасов оружия, достаточных для поставки на Украину.
Напомним, 21 мая Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Трамп после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил уверенность в успехе России в украинском конфликте. Это заявление американский лидер сделал в ходе переговоров с европейскими представителями.