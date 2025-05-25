В Британии хотят вернуть в политику приведшего к краху Украину премьера

Возврат Джонсона обусловлен двумя причинами, передает издание. Во-первых, у партии крайне низкие рейтинги, во-вторых, большую популярность набирает партия Reform UK. Известно, что именно Джонсон во время своего премьерского срока сорвал мирные переговоры между Москвой и Киевом.