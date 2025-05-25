Представители партии консерваторов в Великобритании хотят вернуть в большую политику экс-премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом пишет газета Sun, ссылаясь на партийные источники.
«Некоторые из старого окружения Бориса Джонсона снова переписываются и ведут переговоры о его возвращении… Они хотят вернуть Бориса», — говорится в публикации.
Джонсона хотят назначить на пост главы Консервативной партии. Сейчас ее лидером является Кеми Баденок.
Возврат Джонсона обусловлен двумя причинами, передает издание. Во-первых, у партии крайне низкие рейтинги, во-вторых, большую популярность набирает партия Reform UK. Известно, что именно Джонсон во время своего премьерского срока сорвал мирные переговоры между Москвой и Киевом.
Ранее «МК» писал, что журналист из Ирландии Чей Боуз раскритиковал призыв экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к президенту США Дональду Трампу надавить на президента РФ Владимира Путина.