Трамп объяснил, почему он сделал вывод о наибольшем вкладе США в победу во Второй мировой

Президент США Дональд Трамп рассказал, как он пришел к выводу, что именно Соединенные Штаты внесли наибольший вклад в победу над гитлеровским фашизмом во время Второй мировой войны. Эту тему Трамп затронул, выступая на церемонии в военной академии Вест-Поинт. Трансляцию с мероприятия вела пресс-служба Белого дома.