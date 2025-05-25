Трамп объяснил, почему он сделал вывод о наибольшем вкладе США в победу во Второй мировой

Президент США Дональд Трамп рассказал, как он пришел к выводу, что именно Соединенные Штаты внесли наибольший вклад в победу над гитлеровским фашизмом во время Второй мировой войны. Эту тему Трамп затронул, выступая на церемонии в военной академии Вест-Поинт. Трансляцию с мероприятия вела пресс-служба Белого дома.
По словам Трампа, впечатление о ведущей роли США в победе во Второй мировой у него сложилось после бесед с лидерами других стран, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Мы помогли им много», — сказал Трамп, добавив, что победу над фашизмом он обсуждал также с президентом России Владимиром Путиным.
При этом Трамп заявил, что Соединенные Штаты — это «те, кто победил» во Второй мировой.
Ранее Трамп заявил, что войска Советского Союза сыграли важную роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне, однако солдаты американской армии были «доминирующей силой».
Также Трамп заявил, что США сделали для Победы в 1945 году больше, чем Франция.
О том, что именно американское государство победило Третий рейх, а все остальные же, мол, просто «помогали» Вашингтону, Трамп высказывался неоднократно.