Россия подняла в воздух семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС

Ту-95 и его модификации — единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Данный носитель крылатых ракет, включая Х-101, сохраняет свою оперативную значимость благодаря двум ключевым преимуществам: значительно меньшему расходу топлива по сравнению с реактивными бомбардировщиками и, что особенно важно, повышенной скрытности от спутников SBIRS, которые способны наблюдать за крупными бомбардировщиками с реактивными двигателями.