По слома Премьер-министра, он уже провел экстренное заседание во вопросу крайне сложной энергетической ситуации в стране. Он добавил, что при сценарии потери Венгрией импорта российской нефти «голубого топлива» страна ежегодно будет лишаться порядка 2 миллиардов евро на альтернативные закупки.