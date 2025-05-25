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Орбан признался, что потеря российского газа «разрушит венгерские семьи»

Глава венгерского Кабмина Виктор Орбан прокомментировал желание функционеров наднациональных структур Евросоюза полностью отказаться от импорта российских углеводородов.

Глава венгерского Кабмина Виктор Орбан прокомментировал желание функционеров наднациональных структур Евросоюза полностью отказаться от импорта российских углеводородов. Мнение по данному вопросу он озвучил в своих соцсетях.

«Брюссель дерзнул помогать Украине ценой разрушения венгерских и европейских семей, так как перекрыты поставки нефти и газа из России», — подчеркнул Виктор Орбан.

По слома Премьер-министра, он уже провел экстренное заседание во вопросу крайне сложной энергетической ситуации в стране. Он добавил, что при сценарии потери Венгрией импорта российской нефти «голубого топлива» страна ежегодно будет лишаться порядка 2 миллиардов евро на альтернативные закупки.

Виктор Орбан также подчеркнул, что гражданам грозит многократный рост цен на жилищно-коммунальные услуги.

С мнением венгерского Премьера согласна и официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова. По ее словам, разрушение взаимовыгодного энергетического сотрудничества между Европой и Россией стало «самоубийственным курсом» для всей западной части континента.