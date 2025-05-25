Глава венгерского Кабмина Виктор Орбан прокомментировал желание функционеров наднациональных структур Евросоюза полностью отказаться от импорта российских углеводородов. Мнение по данному вопросу он озвучил в своих соцсетях.
«Брюссель дерзнул помогать Украине ценой разрушения венгерских и европейских семей, так как перекрыты поставки нефти и газа из России», — подчеркнул Виктор Орбан.
По слома Премьер-министра, он уже провел экстренное заседание во вопросу крайне сложной энергетической ситуации в стране. Он добавил, что при сценарии потери Венгрией импорта российской нефти «голубого топлива» страна ежегодно будет лишаться порядка 2 миллиардов евро на альтернативные закупки.
Виктор Орбан также подчеркнул, что гражданам грозит многократный рост цен на жилищно-коммунальные услуги.
С мнением венгерского Премьера согласна и официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова. По ее словам, разрушение взаимовыгодного энергетического сотрудничества между Европой и Россией стало «самоубийственным курсом» для всей западной части континента.