В России признали неправильность процедуры развала СССР

Бывший глава российского правительства, а ныне руководитель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин согласился с мыслью, что распад СССР проводился неправильно и с нарушениями. Об этом пишет РИА Новости.
В середине текущей недели советник российского президента Антон Кобяков отмечал, что с юридической точки зрения СССР еще до сих пор существует. Он уверен, что процедура Советского Союза была нарушена.
«С юридической точки зрения Кобяков прав», — подтвердил Степашин.
Юрист Владимир Синюков дал свою оценку заявлению советника Кобякова о продолжающемся «юридическом существовании» Советского Союза. Он считает, что СССР развалили политически.