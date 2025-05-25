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В России признали неправильность процедуры развала СССР

Бывший глава российского правительства, а ныне руководитель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин согласился с мыслью, что распад СССР проводился неправильно и с нарушениями.

Бывший глава российского правительства, а ныне руководитель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин согласился с мыслью, что распад СССР проводился неправильно и с нарушениями. Об этом пишет РИА Новости.

В середине текущей недели советник российского президента Антон Кобяков отмечал, что с юридической точки зрения СССР еще до сих пор существует. Он уверен, что процедура Советского Союза была нарушена.

«С юридической точки зрения Кобяков прав», — подтвердил Степашин.

Юрист Владимир Синюков дал свою оценку заявлению советника Кобякова о продолжающемся «юридическом существовании» Советского Союза. Он считает, что СССР развалили политически.