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Власти США ограничил работу журналистов в Пентагоне

Глава Пентагона Пит Хегсет подписал приказ, который запрещает журналистам находиться в большей части здания министерства обороны без специального сопровождения. По его словам, ограничения необходимы для усиления защиты секретной информации.

Источник: AP 2024

«Хотя Пентагон по-прежнему привержен принципу прозрачности, ведомство в равной степени обязано защищать секретную и конфиденциальную разведывательную информацию, несанкционированное раскрытие которой может подвергнуть опасности жизни военнослужащих США», — сообщил Пит Хегсет (цитата по Reuters).

Согласно приказу, для посещения штаб-квартиры Пентагона аккредитованные журналисты должны получить официальное разрешение. Перемещаться по зданию они смогут только с сопровождающим.

Ассоциация прессы Пентагона, которая представляет интересы пресс-пула ведомства, назвала новые правила прямой атакой на свободу СМИ. Там напомнили, что журналисты всегда беспрепятственно перемещались по министерству обороны, в том числе после теракта 11 сентября 2001 года.