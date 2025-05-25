Власти США ограничил работу журналистов в Пентагоне

Ассоциация прессы Пентагона, которая представляет интересы пресс-пула ведомства, назвала новые правила прямой атакой на свободу СМИ. Там напомнили, что журналисты всегда беспрепятственно перемещались по министерству обороны, в том числе после теракта 11 сентября 2001 года.