Telegraph обвинила США в готовности вмешаться во внутренние дела Британии

Напомним, в январе в Вашингтоне состоялся многотысячный марш противников абортов, в ходе которого выступил Трамп, американский вице-президент Джей Ди Вэнс и ряд высокопоставленных членов Республиканской партии США. Организаторы мероприятия заявили, что в акции участвовало более 150 тыс. человек.