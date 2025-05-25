Telegraph обвинила США в готовности вмешаться во внутренние дела Британии

Администрация президента США Дональда Трампа якобы готова вмешаться во внутренние дела Британии, о чём будто бы свидетельствует отправка Белым домом своих представителей на встречу с членами антиабортного движения из Соединённого Королевства, написала газета Telegraph.
«Дональд Трамп отправил американских чиновников на встречу с британскими активистами антиабортного движения из-за опасений, что их свобода слова оказалась под угрозой. Эта поездка — очередной признак готовности администрации Трампа вмешаться во внутренние дела Британии», — утверждается в публикации.
Согласно информации журналистов, в марте в Лондон приезжали сотрудники Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США (DRL). Он провели встречу с представителями британского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, американские чиновники «втайне» провели с группой активистов, которых ранее власти королевства задерживали за молитвы возле центра проведения абортов.
Напомним, в январе в Вашингтоне состоялся многотысячный марш противников абортов, в ходе которого выступил Трамп, американский вице-президент Джей Ди Вэнс и ряд высокопоставленных членов Республиканской партии США. Организаторы мероприятия заявили, что в акции участвовало более 150 тыс. человек.