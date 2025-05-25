Глава МО Финляндии заявил о военном сопровождении «теневого флота» РФ

Россия впервые привлекла военных для сопровождения коммерческих танкеров, относящихся к так называемому «теневому флоту», используемому для обхода западных санкций.
Такое развитие событий стало поводом для обеспокоенности со стороны Финляндии, особенно на фоне усиления российской военной активности в Балтийском регионе и в акватории Финского залива.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью телеканалу Yle отметил, что само по себе военное присутствие России в этом районе не является неожиданностью. Однако, по его словам, новым элементом является именно сопровождение санкционных танкеров военными кораблями в узком морском коридоре, что расценивается как тревожный сигнал.
Ранее Великобритания ввела санкции против 18 судов, якобы связанных с перевозящим нефть «теневым флотом» России.