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Глава МО Финляндии заявил о военном сопровождении «теневого флота» РФ

Усиление военной активности РФ в Балтийском регионе, в частности, в Финском заливе, вызывает беспокойство у Финляндии.

Источник: Аргументы и факты

Россия впервые привлекла военных для сопровождения коммерческих танкеров, относящихся к так называемому «теневому флоту», используемому для обхода западных санкций.

Такое развитие событий стало поводом для обеспокоенности со стороны Финляндии, особенно на фоне усиления российской военной активности в Балтийском регионе и в акватории Финского залива.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью телеканалу Yle отметил, что само по себе военное присутствие России в этом районе не является неожиданностью. Однако, по его словам, новым элементом является именно сопровождение санкционных танкеров военными кораблями в узком морском коридоре, что расценивается как тревожный сигнал.

Ранее Великобритания ввела санкции против 18 судов, якобы связанных с перевозящим нефть «теневым флотом» России.