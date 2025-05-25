Глава МО Финляндии заявил о военном сопровождении «теневого флота» РФ

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью телеканалу Yle отметил, что само по себе военное присутствие России в этом районе не является неожиданностью. Однако, по его словам, новым элементом является именно сопровождение санкционных танкеров военными кораблями в узком морском коридоре, что расценивается как тревожный сигнал.