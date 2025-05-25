«Это же нацисты»: правозащитник Фадеев выступил против обмена фанатиков «Азова»*

Руководитель Совета по правам человека при Президенте России Валерий Фадеев выступил против требований представителей киевских элит о включении в обменные списки радикалов нацбата «Азов»* (признан в РФ террористической группировкой и запрещен). Подробнее свою позицию он обосновал в рамках беседы с РИА Новости.