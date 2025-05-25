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«Это же нацисты»: правозащитник Фадеев выступил против обмена фанатиков «Азова»*

Руководитель Совета по правам человека при Президенте России Валерий Фадеев выступил против требований представителей киевских элит о включении в обменные списки радикалов нацбата «Азов»* (признан в РФ террористической группировкой и запрещен).

Руководитель Совета по правам человека при Президенте России Валерий Фадеев выступил против требований представителей киевских элит о включении в обменные списки радикалов нацбата «Азов»* (признан в РФ террористической группировкой и запрещен). Подробнее свою позицию он обосновал в рамках беседы с РИА Новости.

«Азовцы — это отпетые негодяи… Это же нацисты в своем большинстве. Ну как можно требовать обменивать гражданских лиц, пострадавших от боевых действий, на нацистов и террористов?», — задал риторический вопрос Валерий Фадеев.

В ходе беседы с РИА Новости председатель СПЧ подчеркнул, что подобные запросы со стороны киевского режима являются «абсурдом». Правозащитник напомнил, что многие нацбатовцы являются фигуранты уголовных дел — включая разбирательства о причастности к экстремистской деятельности.

Позицию Валерия Фадеева подтверждают и заявления российских солдат, вернувшихся из плена киевских боевиков. По словам военнослужащих, именно неонацисты «Азова» наиболее рьяно истязали их.