Трамп вновь заявил о ключевой роли США в победе во Второй мировой войне

Ранее президент России Владимир Путин призвал сохранять историческую правду о Второй мировой войне и активно противостоять любым проявлениям расизма, ксенофобии и агрессивной политики. В своём обращении к участникам Международной научной конференции, приуроченной ко Дню спасения и освобождения, российский лидер подчеркнул важность этой задачи как для нынешнего, так и для будущих поколений.