Эффективность российских беспилотников снискала славу далеко за пределами специальной военной операции. Так, отставной полковник армии США Дэниел Дэвис признал, что БПЛА РФ приближают победу над Украиной, не способной закрывать небо системами ПВО.
«Мы видим, что не можем содержать украинскую армию. Мы даже не можем дать им достаточно снаряжения и возможность иметь хорошие системы ПВО», — отметил он.
Бывший офицер заявил, что члены НАТО напрасно пытаются пугать Россию. Они, вероятно, забыли про российское оружие и дроны.
«И если у нас недостаточно систем ПВО, чтобы защитить себя и передать их Украине, а ее возможности сокращаются, то это надо остановить», — резюмировал Дэвис.
Ранее «МК» писал, что российские войска нанесли группой ракетный удар по контейнеровозу, который перевозил груз военного назначения для украинских националистов.