Эффективная боевая работа российских войск в зоне проведения специальной военной операции и телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом говорит о провале западной политики против Москвы. Об этом заявил отставной сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Мы думаем, что можем контролировать Россию и диктовать условия — заставим ее подчиниться. Это очередная больная фантазия Запада», — отметил аналитик.
Эксперт считает, что Запад, несмотря на все свои усилия по дискредитации России и попытки сорвать мирные переговоры, не может эффективно противостоять РФ. А вводимые им санкции вредят лишь ее авторам. От них страдает Европа, а Москва лишь приобретает, заключил Джонсон.
Ранее «МК» писал, что в ходе последнего двухчасового разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом российский лидер дал четко понять своему коллеге, как будет завершен украинский конфликт.