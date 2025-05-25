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В США заявили о больной фантазии Запада на счет России

Эффективная боевая работа российских войск в зоне проведения специальной военной операции и телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом говорит о провале западной политики против Москвы.

Эффективная боевая работа российских войск в зоне проведения специальной военной операции и телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом говорит о провале западной политики против Москвы. Об этом заявил отставной сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Мы думаем, что можем контролировать Россию и диктовать условия — заставим ее подчиниться. Это очередная больная фантазия Запада», — отметил аналитик.

Эксперт считает, что Запад, несмотря на все свои усилия по дискредитации России и попытки сорвать мирные переговоры, не может эффективно противостоять РФ. А вводимые им санкции вредят лишь ее авторам. От них страдает Европа, а Москва лишь приобретает, заключил Джонсон.

Ранее «МК» писал, что в ходе последнего двухчасового разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом российский лидер дал четко понять своему коллеге, как будет завершен украинский конфликт.