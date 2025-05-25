Эксперт считает, что Запад, несмотря на все свои усилия по дискредитации России и попытки сорвать мирные переговоры, не может эффективно противостоять РФ. А вводимые им санкции вредят лишь ее авторам. От них страдает Европа, а Москва лишь приобретает, заключил Джонсон.