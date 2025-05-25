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Береговая охрана Японии устроила учебную стрельбу к западу от Кунашира

Специалисты пообещали не допустить подобных инцидентов впредь.

Источник: Аргументы и факты

Японская береговая охрана провела учебные стрельбы в территориальных водах к западу от острова Кунашир без предварительного уведомления.

Об этом сообщила газета Yomiuri.

В ходе манёвров было произведено 66 выстрелов из пулемёта калибра 13 мм, а также два сигнальных запуска. Уже после начала стрельб стало ясно, что заранее не было опубликовано официальное предупреждение на информационных ресурсах ведомства. В результате учения были оперативно прекращены.

Представители береговой охраны в городе Немуро (север Хоккайдо) сообщили о намерении провести дополнительный инструктаж по соблюдению протоколов безопасности, подчеркнув, что аналогичные случаи в будущем будут предотвращены.

Ранее большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Пересвет» провел серию артиллерийских стрельб по береговым, воздушным и морским целям в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.