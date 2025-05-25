Береговая охрана Японии устроила учебную стрельбу к западу от Кунашира

В ходе манёвров было произведено 66 выстрелов из пулемёта калибра 13 мм, а также два сигнальных запуска. Уже после начала стрельб стало ясно, что заранее не было опубликовано официальное предупреждение на информационных ресурсах ведомства. В результате учения были оперативно прекращены.