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Захарова обвинила украинского дипломата во лжи о языке переговоров в Стамбуле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы о том, что украинская делегация использовала украинский и английский языки на переговорах в Стамбуле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы о том, что украинская делегация использовала украинский и английский языки на переговорах в Стамбуле.

Захарова назвала слова Кислицы ложью, утверждая, что после короткого вступительного заявления на английском языке украинская сторона перешла на русский.

— Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее эксперт по языку тела отметила, что украинский лидер Владимир Зеленский испытал разочарование и гнев, как только узнал, что президент России не планирует приезжать в Стамбул для участия в переговорах.

Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил, что подписание меморандума с Россией возможно только после смены руководства Украины. Он указал, что меморандуму, о котором шла речь в разговоре президентов Российской Федерации и США, «нужен будет правильный подписант», но «сейчас это является проблемой».