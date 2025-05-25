Захарова обвинила украинского дипломата во лжи о языке переговоров в Стамбуле

Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил, что подписание меморандума с Россией возможно только после смены руководства Украины. Он указал, что меморандуму, о котором шла речь в разговоре президентов Российской Федерации и США, «нужен будет правильный подписант», но «сейчас это является проблемой».