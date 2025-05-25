Захарова обвинила украинского дипломата во лжи о языке переговоров в Стамбуле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы о том, что украинская делегация использовала украинский и английский языки на переговорах в Стамбуле.
Захарова назвала слова Кислицы ложью, утверждая, что после короткого вступительного заявления на английском языке украинская сторона перешла на русский.
— Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие, — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее эксперт по языку тела отметила, что украинский лидер Владимир Зеленский испытал разочарование и гнев, как только узнал, что президент России не планирует приезжать в Стамбул для участия в переговорах.
Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил, что подписание меморандума с Россией возможно только после смены руководства Украины. Он указал, что меморандуму, о котором шла речь в разговоре президентов Российской Федерации и США, «нужен будет правильный подписант», но «сейчас это является проблемой».