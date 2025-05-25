«Купить» пенсию: Эксперт рассказала, как россиянам выйти на заслуженный отдых при нехватке стажа

По её словам, в 2026 году на пенсию смогут выйти 59-летние женщины и 64-летние мужчины, имеющие не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). При нехватке стажа его можно приобрести, обратившись с заявлением в территориальный отдел Социального фонда РФ. В 2025-ом год стажа обойдётся в 59 241,6 рубль. Важно, что приобрести можно не более половины необходимого стажа (7,5 лет).