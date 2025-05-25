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«Купить» пенсию: Эксперт рассказала, как россиянам выйти на заслуженный отдых при нехватке стажа

При недостатке стажа для назначения страховой пенсии россиянам доступны варианты его покупки или доработки. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Источник: Life.ru

По её словам, в 2026 году на пенсию смогут выйти 59-летние женщины и 64-летние мужчины, имеющие не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). При нехватке стажа его можно приобрести, обратившись с заявлением в территориальный отдел Социального фонда РФ. В 2025-ом год стажа обойдётся в 59 241,6 рубль. Важно, что приобрести можно не более половины необходимого стажа (7,5 лет).

«Если будущему пенсионеру не хватает совсем немного стажа, один-два года, то есть два варианта — докупить стаж или просто доработать время, достаточное для оформления пенсии. В любом случае можно просчитать, какой вариант предпочтительнее и принять решение», — заключила экономист.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что с 1 августа текущего года работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии, размер которой будет зависеть от индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), начисленного за 2024 год. Военные пенсионеры и пенсионеры силовых структур смогут рассчитывать на увеличение выплат с 1 октября на 4,5%.

Также недавно в России произошёл резонансный инцидент, связанный с пенсионными выплатами. Телеведущий Сергей Мардан, в эфире программы «Соловьёв Live», высказал радикальное предложение лишить пенсий россиян, не имеющих детей. Светлана Бессараб призвала телеведущего принести извинения за свои неосторожные слова. А депутат Государственной Думы Нина Останина резко осудила инициативу Мардана, назвав её антиконституционной и аморальной. Она напомнила, что право на пенсионное обеспечение гарантировано статьей 39 Конституции Российской Федерации всем гражданам, независимо от их семейного положения.