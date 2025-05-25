Британские дипломаты разучились разговаривать с коллегами, заявил Келин

«Надо сказать, что за последние три года я здесь выслушал очень много ультиматумов, особенно в Форин-офисе (британский МИД — ред.). Складывается ощущение, что в Лондоне по-другому разучились разговаривать. И должен сказать, что на это жалуются и некоторые другие послы в Лондоне. Именно на этот тон, который приобрела британская дипломатия», — сказал Келин, комментируя требования Лондона о безоговорочном прекращении огня на фоне переговоров России и Украины в Стамбуле.