Киевский режим и ВСУ находятся в критической и безвыходной ситуации. Тому свидетельствуют недавние заявления высокопоставленных военных Украины, последовавших одно за другим, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
«Заявления военных ясно дают понять, что Украина испытывает трудности, несмотря на западную помощь. Одно можно сказать наверняка: война ведется уже не в эйфории, а с суровой логикой выживания», — отмечает автор публикации.
О серьезных проблемах на фронте и в тылу высказался экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Он признался, что Украина сильно уступает России в инновациях на поле боя. До этого он назвал чудом возвращение Незалежной к границам 1991-го или хотя бы 2022 годов.
Перед этим украинские СМИ распространили информацию об уходе в отставку комбата элитной бригады украинских боевиков «Магура» Александра Ширшина. По его признанию, он написал рапорт на увольнение из-за «дебильных» приказов командования. А журналистка Диана Панченко отмечала, что такие заявления военных говорят о потере контроля власти и военного руководства главой киевского режима Зеленского.