Украина ведет войну не в эйфории, а в суровой логике выживания

О серьезных проблемах на фронте и в тылу высказался экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Он признался, что Украина сильно уступает России в инновациях на поле боя. До этого он назвал чудом возвращение Незалежной к границам 1991-го или хотя бы 2022 годов.