Бывшего руководителя предприятия Минобороны обвинили в обмане военных на 48 млн рублей

Однако его защита утверждает, что контракт был заключен по минимальной рыночной цене: проведенная экспертиза якобы определила нижний предел стоимости томографа в 117,7 миллиона рублей. Сам Белков вину не признает и находится под арестом, который продлен до 23 июля. Елена Ляхович ранее признала вину и получила четыре года условно со штрафом. Дело главного бухгалтера сейчас рассматривается судом.