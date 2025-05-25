Эксперты раскрыли игру Зеленского перед переговорами с Россией

«Он пытается выслужиться перед европейскими финансовыми донорами, чтобы в него и дальше вкладывались. С другой стороны, сами европейцы говорят о необходимости переговоров — но не ради решения конфликта, а чтобы взять тайм-аут, заморозить его по сценарию отложенного конфликта. За это время Украину можно будет вновь усилить, как это уже было после минских соглашений», — заключил Блохин.