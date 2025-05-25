Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заявления Владимира Зеленского свидетельствуют о его неадекватном руководстве. По словам министра, глава киевского режима сначала полностью отказался от любых переговоров с Россией, а теперь требует личной встречи с Владимиром Путиным.
Двуличие позиции Зеленского по переговорам.
Владимир Зеленский демонстрирует противоречивую позицию в вопросе мирных переговоров с Россией, считает политолог, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
В разговоре с aif.ru эксперт отметил, что с одной стороны, украинский лидер продолжает делать заявления и предпринимать шаги, указывающие на готовность к продолжению конфликта, а с другой — публично говорит о возможности диалога.
По мнению Блохина, подобная двойственность направлена на то, чтобы заручиться поддержкой западных спонсоров.
«Он пытается выслужиться перед европейскими финансовыми донорами, чтобы в него и дальше вкладывались. С другой стороны, сами европейцы говорят о необходимости переговоров — но не ради решения конфликта, а чтобы взять тайм-аут, заморозить его по сценарию отложенного конфликта. За это время Украину можно будет вновь усилить, как это уже было после минских соглашений», — заключил Блохин.
Он добавил, что несмотря на заявления о готовности к диалогу, Украина продолжает активные атаки на российские города с использованием беспилотников. Это, по его словам, и есть проявление двойственной линии: с одной стороны — готовность к переговорам, с другой — силовое давление.
«Зеленский похож на мышь из анекдота о льве».
Противоречивые заявления Владимира Зеленского, ранее отказавшегося от переговоров с Россией, а теперь добивающегося встречи с Владимиром Путиным, напоминают попытку привлечь внимание через смену образа. Об этом aif.ru заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
По его словам, глава киевского режима сначала пытался подчеркнуть жесткость своей позиции, подписав указ о запрете переговоров с Москвой, а теперь стремится выставить себя сторонником мира.
«Когда Зеленский запрещал себе встречаться с Путиным, он демонстрировал непримиримость. А когда стало ясно, что Путин не собирается с ним общаться, начал играть в обратную сторону: “Вот, я готов к переговорам, а Путин — нет”», — пояснил Царев.
Он добавил, что поведение Зеленского напоминает старый анекдот о мыши, которая пытается спровоцировать льва на драку, чтобы создать видимость силы:
«Это как в анекдоте: мышь кричит перед логовом льва — “выйди, подеремся!” А лев не реагирует. Ему говорят: “Ты боишься?” А он отвечает: “Пусть лучше подумают, что я испугался мыши, чем потом будут вспоминать, что я вообще когда-то с ней дрался”», — привел сравнение политик.
Зеленский пытается давить на Россию через западных друзей.
Несмотря на продолжающийся переговорный процесс между Россией и Украиной, Владимир Зеленский вновь выступил с призывом усилить санкционное давление на Москву. Политолог Константин Блохин в беседе с aif.ru назвал такую риторику элементом давления на Россию.
По его словам, Киев стремится вынудить Москву к переговорам на украинских и западных условиях.
«Это такая тактика — принудить Россию сесть за стол переговоров, но на условиях, выгодных Украине и ее западным партнерам», — подчеркнул Блохин.
Он добавил, что расчет делается на консолидацию усилий стран Запада, усиление санкционного и политического давления, которое, как предполагается в Киеве, должно заставить Россию пойти на уступки.
«Мир через силу, мир посредством ультиматумов — именно на это и делается ставка. В итоге, как ожидается, такая массовая консолидация Запада приведет к тому, что Россия “прогнется”», — пояснил эксперт.