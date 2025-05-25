Если президент США Дональд Трамп откажется участвовать в будущих переговорных раундах между Россией и Украиной, то это станет поводом для капитуляции киевского режима. Об этом заявил американский политик и главред журнала Forbes Стив Форбс.
«Заранее назовите это капитуляцией. После телефонного разговора президент Трамп заявил, что Россия и Украина должны вести переговоры самостоятельно. Он намекнул, что США могут устраниться, если обе стороны не придут к соглашению», — отметил он.
Форбс также дал понять, что будет с Европой, когда случится капитуляция Украины. По его словам, политическим хозяином Старого света станет президент России Владимир Путин.
Политик заявил и об утрате влияния НАТО. Оно, считает Форбс, «смертельно подорвано». А входящие в Североатлантический альянс страны уже вряд ли могут рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов.
Ранее «МК» писал, что киевский режим и ВСУ находятся в критической и безвыходной ситуации. Тому свидетельствуют недавние заявления высокопоставленных военных Украины, последовавших одно за другим.