Трамп вновь сделал заявление о роли США во Второй мировой войне

Кроме того, Трамп отметил, что якобы беседовал по этому вопросу ещё и с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, в ходе конфликта Красная Армия «потеряла 51 млн человек». Вместе с тем он утверждает, что США будто бы являются «теми, кто победил».