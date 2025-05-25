Трамп вновь сделал заявление о роли США во Второй мировой войне

Глава Белого дома Дональд Трамп вновь заявил, что наибольший вклад в Победу во Второй мировой войне якобы внесли США. Он выступил с речью в военной академии Вест-Пойнт.
«Я имел честь разговаривать с руководителями многих государств. Они говорили: “Сэр, сегодня мы празднуем Победу во Второй мировой войне”. Потом я позвонил другому лидеру по другому поводу. Он сказал: “Мы празднуем Победу во Второй мировой”. Мы помогли им много. Паре (стран — прим. ред.) сильно помогли», — подчеркнул президент Соединённых Штатов.
Кроме того, Трамп отметил, что якобы беседовал по этому вопросу ещё и с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, в ходе конфликта Красная Армия «потеряла 51 млн человек». Вместе с тем он утверждает, что США будто бы являются «теми, кто победил».
Напомним, ранее Трамп объявил, что 8 мая в Соединённых Штатах будут праздновать день Победы во Второй мировой войне. Он добавил, что эта дата знаменует собой принятие союзниками безоговорочной капитуляции нацистской Германии.
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в разговоре с aif.ru заявил, что заявления Дональда Трампа о том, что США внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне, являются примером привычного политического пафоса и не заслуживают серьезного восприятия.