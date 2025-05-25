«Я вам не Навроцкий»: Тшасковский отказался от декларации националистов

Одним из пунктов декларации было обязательство не поддерживать вступление Украины в НАТО. Этот пункт вызвал наибольшее возмущение у Тшасковского. Он заявил, что решительно поддерживает идею вступления Киева в альянс, однако уточнил, что не допустит участия польских военных в конфликте. Кандидат от правящей коалиции не согласится на отправку солдат на Украину, даже в случае победы на выборах.