Лукашенко обозначил готовность Беларуси к совместной работе с Иорданией по всем направлениям сотрудничества

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II c национальным праздником — Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства отметил, что под руководством Абдаллы II королевство успешно двигается по пути стабильного развития, активно участвует в решении важных вопросов региональной повестки дня, укрепляет свои позиции на международной арене.
«Теплые отношения и взаимопонимание между народами Беларуси и Иордании являются прочным фундаментом для расширения двусторонних связей в различных отраслях», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил готовность к совместной работе по всем направлениям сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Президент пожелал Королю Иордании отличного здоровья, благополучия и новых государственных свершений, а жителям Иордании — счастья и согласия. -0-