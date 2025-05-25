Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обозначил готовность Беларуси к совместной работе с Иорданией по всем направлениям сотрудничества

Глава государства отметил, что под руководством Абдаллы II королевство успешно двигается по пути стабильного развития, активно участвует в решении важных вопросов региональной повестки дня, укрепляет свои позиции на международной арене.

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II c национальным праздником — Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что под руководством Абдаллы II королевство успешно двигается по пути стабильного развития, активно участвует в решении важных вопросов региональной повестки дня, укрепляет свои позиции на международной арене.

«Теплые отношения и взаимопонимание между народами Беларуси и Иордании являются прочным фундаментом для расширения двусторонних связей в различных отраслях», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил готовность к совместной работе по всем направлениям сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Президент пожелал Королю Иордании отличного здоровья, благополучия и новых государственных свершений, а жителям Иордании — счастья и согласия. -0-