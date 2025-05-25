Лукашенко: Беларусь ни на шаг не отходит от принципов действенной поддержки своих африканских друзей

«Убежден в том, что белорусские технологии и компетенции могут быть эффективно использованы для достижения целей, сформулированных Африканским союзом в Программе-2063, а также при реализации флагманских проектов в рамках обозначенной стратегии развития, — подчеркнул Президент. — Уверен, кроме традиционных сфер продовольственной безопасности, поставок техники и промышленной кооперации, образования, медицины и здравоохранения, белорусская сторона может выступать надежным партнером по широкому спектру направлений — от укоренения новых технологий переработки отходов до цифровизации, мирного использования атомной энергии и сотрудничества в освоении космического пространства».