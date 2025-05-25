Лукашенко: Беларусь ни на шаг не отходит от принципов действенной поддержки своих африканских друзей

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Африканского союза, Президента Анголы Жоау Лоуренсу и в его лице всех руководителей стран и правительств государств — членов Африканского союза с Днем Африки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Этот праздник символизирует победу стремления к независимости и суверенитету, идеалов гуманизма и уважения к человеческому достоинству над расизмом, колониальным давлением и эксплуатацией, — говорится в поздравлении. — Страны Африки неуклонно идут по пути обеспечения устойчивого развития, продовольственной безопасности, укрепляют международный авторитет, заявляют о себе как о значительной политической, экономической и моральной силе, приверженной многополярности, основным целям и принципам Устава ООН».
Беларусь по праву гордится своим вкладом в дело обретения африканскими государствами суверенитета и независимости, подчеркнул Президент. «Во времена СССР наши военные и гражданские специалисты помогали народам Алжира, Анголы, Мозамбика и других стран. Сегодня Беларусь ни на шаг не отходит от принципов действенной поддержки своих африканских друзей», — обратил внимание Александр Лукашенко.
Настоящим образцом добросовестного, открытого и результативного взаимодействия глава белорусского государства назвал совместную с Зимбабве программу механизации сельского хозяйства, которая задала новый высокий стандарт партнерства между Беларусью и Африкой.
«Убежден в том, что белорусские технологии и компетенции могут быть эффективно использованы для достижения целей, сформулированных Африканским союзом в Программе-2063, а также при реализации флагманских проектов в рамках обозначенной стратегии развития, — подчеркнул Президент. — Уверен, кроме традиционных сфер продовольственной безопасности, поставок техники и промышленной кооперации, образования, медицины и здравоохранения, белорусская сторона может выступать надежным партнером по широкому спектру направлений — от укоренения новых технологий переработки отходов до цифровизации, мирного использования атомной энергии и сотрудничества в освоении космического пространства».
Глава государства обратил внимание, что Беларусь, являясь страной, председательствующей в Евразийском экономическом союзе в 2025 году, готова содействовать расширению взаимной торговли товарами и услугами между ЕАЭС и Африканским союзом, а также постепенному снятию торговых барьеров. По его мнению, названные вопросы могут стать основой для активизации официального диалога между Беларусью и Африканским союзом в любом удобном формате.
Александр Лукашенко пригласил в Минск делегацию высокого уровня, представляющую Комиссию Африканского союза, и предложил использовать визит для углубленной отработки перспективных форм взаимодействия. «Рассчитываю на Вашу поддержку этой инициативы», — добавил белорусский лидер.
Президент также отметил, что будет рад личной встрече с Жоау Лоуренсу для обсуждения вопросов актуальной повестки дня, в том числе двусторонних отношений с Анголой.
Белорусский лидер передал руководителям государств и правительств Африканского союза пожелания мира, процветания, благополучия и устойчивого развития, а Президенту Анголы как председателю этого объединения — успехов на ответственном посту. -0-