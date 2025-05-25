Российские войска вклинились в оборону ВСУ на Харьковском направлении

Российские войска продолжают планомерное наступление в Харьковской области. За прошедшую неделю они вклинились в оборону противника на широком участке фронта у населенного пункта Двуречная, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«За минувшую неделю в районе населенного пункта Двуречная — или так называемом двуреченском плацдарме — естественно линия боевого соприкосновения не была статичной, и наши военнослужащие продвигались на многих участках фронта, где это было возможно», — пояснил он.
По словам Марочко, украинские боевики ожесточенно сопротивляются. Однако это не мешает российским военным продвигаться вперед и развивать успех наступления.
Неделей ранее эксперт сообщал, что ВС РФ на двуреченском плацдарме смогли выровнять линию фронта. Российские бойцы смогли обеспечить себе возможность для дальнейшего продвижения на нескольких участках.
Ранее «МК» писал, что под Красноармейском Донецкой Народной Республики идут ожесточенные бои, однако российские войска уже загнали ВСУ в несколько огневых мешков.