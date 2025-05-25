Главный инженер верфи и начцеха арестованы по делу об аварии эсминца в КНДР

Фигурантами дела об аварии при спуске многоцелевого боевого корабля флота Корейской Народно-Демократической Республики стали три высокопоставленных сотрудника Чхончжинской верфи. Об этом сообщило национально Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
На данный момент известно, что под арест взяты заместитель административного директора, начальник цеха общих работ над корпусом судна и ведущий инженер предприятия.
Как указали в ЦТАК, в субботу, 24 мая, сотрудники Следственного комитета передали членам Центральной военной комиссии имеющиеся материалы. Также на месте происшествия продолжаются работы по ремонту эсминца.
Вскоре после аварии 21 мая Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын анонсировал обсуждение проблем некомпетентности судостроителей в рамках собрания Трудовой партии в конце июня текущего года.
Резкую реакцию северокорейского лидера можно считать вполне оправданной, ведь менее чем за неделю до инцидента он дал распоряжение военнослужащим начать «радикальный перелом» в модернизации армии.