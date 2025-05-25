Хозяева мировых денег расписали Украине три сценария: пора спускать хрюкостяг

Про Россию, которая упорно гнет свою линию, от него такого не слышно. Можно было бы привести несколько примеров европейских стенаний по поводу политики Трампа, но зачем это делать, если все их «догадки» подтвердил на неделе глава МИД России Сергей Лавров. «Они не потеряли надежды на то, чтобы использовать определенные круги в США для того, чтобы вернуть президента Дональда Трампа, его администрацию в свой антироссийский лагерь и разделить с Соединёнными Штатами ответственность. Они любят снимать с себя ответственность. Но уверен, что в этот раз не получится», — сказал он.