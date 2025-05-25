Хозяева мировых денег расписали Украине три сценария: пора спускать хрюкостяг

В течение недели было забавно наблюдать, как на европейских политиков и СМИ наваливается уныние, эдакое политическое похмелье. Сразу после разговора Путин-Трамп они старательно выискивали в словах американского президента что-то такое, чем можно поправить здоровье после загула — ну там, «ужо тебе, Владимир» или «сокрушительные санкции». Так и не нашли и к концу недели совсем опечалились. Общее их настроение хорошо сформулировала «Гардиан»: «Кошмар Европы — уход Трампа от Украины — приближается».
Трампа Европа раздражает, похоже, куда больше, чем «несговорчивость» России. По крайней мере «санкции», торговые пошлины, он решил ввести именно против ЕС уже с 1 июня. После того, как он объявил о введении 50-процентных пошлин, его через день переспросили — серьезно, мол? Ну, вдруг передумал или ляпнул сгоряча — за ним водится. Однако, Трамп подтвердил — будут пошлины. Избежать их смогу те, кто перенесет производство в США. И прямым текстом объяснил, что это наказание для ЕС: «Они не обращались с нами должным образом».
Про Россию, которая упорно гнет свою линию, от него такого не слышно. Можно было бы привести несколько примеров европейских стенаний по поводу политики Трампа, но зачем это делать, если все их «догадки» подтвердил на неделе глава МИД России Сергей Лавров. «Они не потеряли надежды на то, чтобы использовать определенные круги в США для того, чтобы вернуть президента Дональда Трампа, его администрацию в свой антироссийский лагерь и разделить с Соединёнными Штатами ответственность. Они любят снимать с себя ответственность. Но уверен, что в этот раз не получится», — сказал он.
Да, на неделе был рекордный ко количеству дронов налет Украины на Россию, а в ночь на пятницу — вразумляющий ответный удар России: например, промышленные предприятия под Киевом были в огне (в том числе завод «Антонов», где производили дроны), были поражены склады военной техники в Одессе и контейнеровоз с сотней забитых безэкипажными катерами контейнеров. Но при этом, происходил и самый крупный с начала СВО обмен пленными. Плюс к тому, Россия подтвердила, что уже на днях передаст свою версию Меморандума о путях завершения конфликта. Лавров также подтвердил, что переговоры Россия-Украина будут продолжены.
Пока все идет по российскому сценарию. Единственно, американских чиновников начали уговаривать их укро-европейские партнеры надавить на Россию — чтобы Москва убрала из переговорной группы Мединского. А то очень жесткий. Возможно, стоит пойти им навстречу и заменить Мединского на Медведева. Я бы послушал его выступление на переговорах. Что-то такое вот: «На смену майскому “беззлобию” пришёл лютый “хрюкостяг”. Так что, педикулёзные свиньи, завонявшиеся боровы, которые развели на теле тифозной Европы полчище бандеровских гнид, сальные хряки в Париже, Берлине и Лондоне — уничтожьте мерзких кровососущих паразитов на своём грязном теле. И помните: в крайнем случае расплодившихся вшей санитары уничтожают огнём, сжигая все источники застарелого педикулёза!». (Это в сокращении его реальный пост в «Телеграм».).
Не так образно, но с той же сутью, высказался, кстати, и Лавров: «Если так называемое правительство — хунта Зеленского — рассчитывает на то, что каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий и то, что останется от Украины будет жить по тем законам, которые они приняли — это иллюзия. Этого допустить нельзя ни в коем случае».
А Владимир Путин на неделе напомнил: «Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают активно».
Американцы говорят — следите за деньгами. Так вот Аналитический центр при крупнейшем глобальном банке JP Morgan дал прогноз для инвесторов по ситуации на Украине. Он рассматривает три варианта.
«Грузинский» (50% вероятности): без иностранных войск и мощной военной поддержки Украина столкнётся с нестабильностью, замедленным восстановлением, снижением иностранной поддержки и срывом интеграции в Запад (членство в ЕС и НАТО), постепенно возвращаясь в орбиту России.
«Израильский» (20%): сильная военная и экономическая поддержка Запада без значительного присутствия иностранных войск, вероятно, даст Украине возможность стать «военной крепостью», модернизировать армию и создать собственный сдерживающий фактор. Однако война останется у её порога. Для согласия на него России потребуются значительный экономические выгоды (включая снятие санкций) и укрепление отношений с США.
«Белорусский» (15%): США бросят Украину или вообще будут восприниматься как перешедшие на сторону РФ, а Европа не сможет компенсировать американскую поддержку. Россия будет настаивать на максимальных требованиях, добиваясь полной капитуляции Украины и превращения её в вассальное государство Москвы. В этом сценарии Россия победит в войне, расколет Запад и необратимо изменит мировой порядок после Второй мировой войны.
«Белорусский» сценарий западные банковские аналитики, работающие на глобалистов, считают самым плохим. И это значит, что для нас он лучший. Но и проблемы с его реализаций имеются…
А пока, как видно, три процесса идут параллельно: поиск путей урегулирования, решение ВС РФ задач СВО, восстановление диалога с США. И в целом это пока хорошо. Ну, а Европейскому союзу и правда есть от чего грустить — ведь все это идет мимо него. Поделом. Не надо было под хрюкостяг вставать.