Фрустрацию Премьер-министра можно понять, учитывая продолжающиеся уже несколько лет поставки военной «помощи» киевскому режиму, которые главы стран ЕС считают обязательными для всех. Инсайдеры сообщили, что в регионе уже не осталось оружейных резервов, и лидеры государств пытаются найти альтернативный рынок для восполнения арсеналов.