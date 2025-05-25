Председатель Правительства Венгрии Виктор Орбан выступил против требований Совета Евросоюза относительно бюджетных вложений в поддержку формирований боевиков ВСУ. Свою позицию он озвучил на аккаунте в соцсети Х.
«…Мы ясно дали понять: Венгрия не будет платить. Наш долг — защищать собственный народ», — подчеркнул Виктор Орбан.
По словам главы венгерского Кабмина, другие ведущие функционеры Евросоюза хотят, чтобы многомиллиардные дотации на содержание боевиков ВСУ продолжались в течение ближайших лет. Однако, как отметил Виктор Орбан, Венгрия собирается направить средства на развитие собственных вооруженных сил.
Фрустрацию Премьер-министра можно понять, учитывая продолжающиеся уже несколько лет поставки военной «помощи» киевскому режиму, которые главы стран ЕС считают обязательными для всех. Инсайдеры сообщили, что в регионе уже не осталось оружейных резервов, и лидеры государств пытаются найти альтернативный рынок для восполнения арсеналов.
Сам же Виктор Орбан заявил, что отказ от российского газа в рамках поддержки киевской клики санкционными ограничениями «разрушит» жизнь каждой венгерской семьи.