Токаев поздравил короля Иордании

«Этот исторический документ, охватывающий ключевые сферы сотрудничества между нашими странами, ознаменовал важную веху в развитии казахско-азербайджанских отношений и заложил прочный фундамент для укрепления взаимодействия по многим направлениям. Уверен, совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства и союзничества, реализуем огромный потенциал двустороннего сотрудничества на благо наших народов», — говорилось ранее в поздравительном послании.