Токаев поздравил короля Иордании

Президент Токаев подчеркнул, что конструктивное сотрудничество между Казахстаном и Иорданией крепнет с каждым годом. В поздравительной телеграмме также высказана высокая оценка личного вклада короля во всестороннее развитие двусторонних отношений.
«Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Абдалле II бен аль-Хусейну успехов в его ответственной деятельности, а народу Иордании — благополучия и процветания», — отмечает пресс-служба Акорды.
Отметим, 24 мая Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 20-летия со дня подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.
«Этот исторический документ, охватывающий ключевые сферы сотрудничества между нашими странами, ознаменовал важную веху в развитии казахско-азербайджанских отношений и заложил прочный фундамент для укрепления взаимодействия по многим направлениям. Уверен, совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства и союзничества, реализуем огромный потенциал двустороннего сотрудничества на благо наших народов», — говорилось ранее в поздравительном послании.