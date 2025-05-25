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Токаев поздравил короля Иордании

Президент Токаев направил телеграмму поздравления королю Иордании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды. Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Абдаллу II бен аль-Хусейна и его соотечественников с национальным праздником — Днем независимости.

Источник: пресс-службы Акорды

Президент Токаев подчеркнул, что конструктивное сотрудничество между Казахстаном и Иорданией крепнет с каждым годом. В поздравительной телеграмме также высказана высокая оценка личного вклада короля во всестороннее развитие двусторонних отношений.

«Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Абдалле II бен аль-Хусейну успехов в его ответственной деятельности, а народу Иордании — благополучия и процветания», — отмечает пресс-служба Акорды.

Отметим, 24 мая Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 20-летия со дня подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

«Этот исторический документ, охватывающий ключевые сферы сотрудничества между нашими странами, ознаменовал важную веху в развитии казахско-азербайджанских отношений и заложил прочный фундамент для укрепления взаимодействия по многим направлениям. Уверен, совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства и союзничества, реализуем огромный потенциал двустороннего сотрудничества на благо наших народов», — говорилось ранее в поздравительном послании.