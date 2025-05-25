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Европа отправила Украине старые рыболовные сети в качестве военной помощи

Швеция и Дания предоставили Украине нетипичную военную помощь — старые рыболовные сети, которые теперь используются в зоне боевых действий для защиты от дронов. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Источник: Life.ru

«Дания поставила Украине рыболовные сети на сумму 2,5 миллиона евро. Большая часть сетей стала бесполезной для датских рыбаков после того, как Великобритания, выйдя из ЕС, запретила им ловить рыбу в британских территориальных водах. Украина также получила значительные пожертвования от частных лиц», — говорится в материале.

Согласно материалу, сети закрепляют между деревьями, располагая их как горизонтально, так и вертикально. Такая конструкция позволяет перехватывать дроны или замедлять падение боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен массово закупать вооружение у США для отправки на Украину, если хозяин Белого дома Дональда Трамп откажется финансировать Киев напрямую. Сами страны альянса не обладают достаточным количеством оружия для поставки его Вооружённым силам Украины (ВСУ).