Европа отправила Украине старые рыболовные сети в качестве военной помощи

«Дания поставила Украине рыболовные сети на сумму 2,5 миллиона евро. Большая часть сетей стала бесполезной для датских рыбаков после того, как Великобритания, выйдя из ЕС, запретила им ловить рыбу в британских территориальных водах. Украина также получила значительные пожертвования от частных лиц», — говорится в материале.
Согласно материалу, сети закрепляют между деревьями, располагая их как горизонтально, так и вертикально. Такая конструкция позволяет перехватывать дроны или замедлять падение боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников.
Ранее стало известно, что Евросоюз намерен массово закупать вооружение у США для отправки на Украину, если хозяин Белого дома Дональда Трамп откажется финансировать Киев напрямую. Сами страны альянса не обладают достаточным количеством оружия для поставки его Вооружённым силам Украины (ВСУ).