Европа отправила Украине старые рыболовные сети в качестве военной помощи

«Дания поставила Украине рыболовные сети на сумму 2,5 миллиона евро. Большая часть сетей стала бесполезной для датских рыбаков после того, как Великобритания, выйдя из ЕС, запретила им ловить рыбу в британских территориальных водах. Украина также получила значительные пожертвования от частных лиц», — говорится в материале.