Степашин напомнил, что Украина одной из первых покинула СССР

Он подчеркнул, что у него есть достоверная информация по этому вопросу, потому что в тот период Степашин сам находился у власти. Ранее Антон Кобяков заявил, что с правовой точки зрения кризис на Украине представляет собой внутреннее дело СССР, потому что процедура ликвидации Союза была проведена с нарушениями и, по его словам, СССР «до сих пор где-то существует».