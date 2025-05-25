Силы ПВО ликвидировали минувшей ночью 110 украинских БПЛА над регионами России

Мишувшей ночью российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали и перехватили 110 украинских БПЛА над регионами России. Об этом в воскресенье, 25 мая, заявили представители Министерства обороны РФ.
«В течение ночи 25 мая с 00:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.
Известно, что 16 дронов ВСУ уничтожено над территорией Тульской области, по 14 украинских БПЛА сбито над территориями Брянской и Калужской областей, по 13 БПЛА — над Московский регионом и Тверской областью, по десять БПЛА — над Белгородской и Курской областями, восемь — над Орловской областью, семь — над Республикой Крым, два — над Смоленской областью и по одному — над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.