Силы ПВО ликвидировали минувшей ночью 110 украинских БПЛА над регионами России

Известно, что 16 дронов ВСУ уничтожено над территорией Тульской области, по 14 украинских БПЛА сбито над территориями Брянской и Калужской областей, по 13 БПЛА — над Московский регионом и Тверской областью, по десять БПЛА — над Белгородской и Курской областями, восемь — над Орловской областью, семь — над Республикой Крым, два — над Смоленской областью и по одному — над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.