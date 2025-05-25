Эстонский политик Марко Михельсон заявил о необходимости продолжать воевать с Россией. За что был подвергнут жесткой критике со стороны ирландского журналиста Чея Боуза.
«Человек из государства с самой маленькой армией в Европе говорит о “военных решениях” с Россией. То, чего не хватает этим эстонцам, — это отсутствие здравого смысла и понимания политической реальности, которое они компенсируют развлечениями», — заметил Боуз.
Михельсон является главой Комиссии эстонского парламента. Он заявил, что шансов завершить конфликт на Украине невоенным путем нет. И добавил, что ЕС должен усилить поддержку Незалежной и давление на Россию, пытаясь превзойти РФ в военной мощи.
Ранее сообщалось, что если президент США Дональд Трамп откажется участвовать в будущих переговорных раундах между Россией и Украиной, то это станет поводом для капитуляции киевского режима.