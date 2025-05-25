Минобороны КНДР: рост расходов США на ядерное оружие угрожает миру

«США всё более откровенно демонстрируют свою готовность использовать военное превосходство в области ядерного оружия для подавления независимых государств. В частности, в апреле командующий американскими войсками в Республике Корея публично заявил о существовании плана ядерной войны с КНДР», — отметил чиновник.