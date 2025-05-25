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Минобороны КНДР: рост расходов США на ядерное оружие угрожает миру

Рост расходов США на ядерную компоненту вооруженных сил угрожает безопасности на планете, заявил начальник департамента политики Министерства обороны КНДР.

Источник: Аргументы и факты

Увеличение расходов США на ядерное вооружение представляет угрозу для мира и безопасности на планете, заявил представитель Министерства обороны КНДР. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

«США всё более откровенно демонстрируют свою готовность использовать военное превосходство в области ядерного оружия для подавления независимых государств. В частности, в апреле командующий американскими войсками в Республике Корея публично заявил о существовании плана ядерной войны с КНДР», — отметил чиновник.

По его словам, подобные заявления не оставляют сомнений в том, что США рассматривают возможность применения ядерного оружия против других стран.

Представитель Министерства обороны КНДР также обратил внимание на проявления гегемонизма и авантюризма в политике США. В частности, он упомянул планируемый военный бюджет в размере 1 триллиона долларов и обсуждение строительства новой системы противоракетной обороны.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын призвал войска республики быть готовыми к войне.