Минобороны КНДР: рост расходов США на ядерное оружие угрожает миру

Увеличение расходов США на ядерное вооружение представляет угрозу для мира и безопасности на планете, заявил представитель Министерства обороны КНДР. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.
«США всё более откровенно демонстрируют свою готовность использовать военное превосходство в области ядерного оружия для подавления независимых государств. В частности, в апреле командующий американскими войсками в Республике Корея публично заявил о существовании плана ядерной войны с КНДР», — отметил чиновник.
По его словам, подобные заявления не оставляют сомнений в том, что США рассматривают возможность применения ядерного оружия против других стран.
Представитель Министерства обороны КНДР также обратил внимание на проявления гегемонизма и авантюризма в политике США. В частности, он упомянул планируемый военный бюджет в размере 1 триллиона долларов и обсуждение строительства новой системы противоракетной обороны.
Ранее глава КНДР Ким Чен Ын призвал войска республики быть готовыми к войне.