Выход американского лидера Дональда Трампа из участия в новом раунде переговоров между Россией и Украиной станет капитуляцией Киева. Соответствующее мнение выразил американский политик и главный редактор делового еженедельника Forbes Стив Форбс.
«Заранее назовите это капитуляцией… После телефонного разговора Трамп заявил, что Россия и Украина должны вести переговоры самостоятельно. Он намекнул, что США могут устраниться, если обе стороны не придут к соглашению», — заявил он в эфире YouTube-канала Forbes Breaking News.
Кроме того, Форбс указал, что эта победа сделала бы российского президента Владимира Путина «политическим хозяином» Европы.
Ранее издание The New York Times писало, что отказ Белого дома вводить санкции против РФ указывает на раскол в рядах НАТО.