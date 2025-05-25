В США заявили, что выход Трампа из переговоров станет капитуляцией Киева

«Заранее назовите это капитуляцией… После телефонного разговора Трамп заявил, что Россия и Украина должны вести переговоры самостоятельно. Он намекнул, что США могут устраниться, если обе стороны не придут к соглашению», — заявил он в эфире YouTube-канала Forbes Breaking News.