По словам Джонсона, очередным подтверждением этого стал телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что никто не может диктовать Москве свои условия.
Аналитик также отметил, что НАТО и Европейский Союз не в состоянии оказать реальное влияние на ситуацию. По его мнению, стремясь сорвать диалог о примирении, они лишь продолжают нести убытки.
Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Москва в ближайшее время передаст Киеву перечень условий для перемирия. Работа над меморандумом находится на завершающей стадии. Детали пока не подлежат огласке.