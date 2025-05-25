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Попытки Запада подчинить Россию окончательно рухнули после разговора Путина и Трампа

Бывший сотрудник аналитического отдела Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что действия России в ходе спецоперации на Украине продемонстрировали неспособность западных стран подчинить себе РФ.

Источник: Life.ru

По словам Джонсона, очередным подтверждением этого стал телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что никто не может диктовать Москве свои условия.

Аналитик также отметил, что НАТО и Европейский Союз не в состоянии оказать реальное влияние на ситуацию. По его мнению, стремясь сорвать диалог о примирении, они лишь продолжают нести убытки.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Москва в ближайшее время передаст Киеву перечень условий для перемирия. Работа над меморандумом находится на завершающей стадии. Детали пока не подлежат огласке.