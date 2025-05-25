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Лукашенко: Минск готов содействовать расширению торговли ЕАЭС с Африкой

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Беларусь готова содействовать расширению взаимной торговли товарами и услугами между ЕАЭС и Африканским союзом, говорится в поздравлении с Днем Африки от имени президента Александра Лукашенко.

Источник: Sputnik

Белорусский лидер направил поздравительный адрес на имя председателя Африканского союза, президента Анголы Жоау Лоуренсу, а также других лидеров африканских государств.

Лукашенко напомнил, что Беларусь также внесла свой вклад в обретение независимости странами Африки, направляя туда во времена СССР своих гражданских и военных специалистов.

По его словам, на современном этапе примером эффективного двустороннего сотрудничества могут служить отношения Минска и Хараре.

Белорусские компетенции могут быть полезны в ходе реализации «Программы2063», которая разработана Африканским союзом.

Беларусь, являясь страной, председательствующей в Евразийском экономическом союзе в 2025 году, готова содействовать расширению взаимной торговли товарами и услугами между ЕАЭС и Африканским союзом, а также постепенному снятию торговых барьеров.

отметил Лукашенко

Также глава государства пригласил в Минск делегацию высокого уровня, представляющую Комиссию Африканского союза для углубленного изучения возможных форм сотрудничества.

Президент также отметил, что будет рад личной встрече с Жоау Лоуренсу для обсуждения вопросов актуальной повестки дня, в том числе двусторонних отношений с Анголой.

говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера