Лукашенко: Минск готов содействовать расширению торговли ЕАЭС с Африкой

Белорусский лидер направил поздравительный адрес на имя председателя Африканского союза, президента Анголы Жоау Лоуренсу, а также других лидеров африканских государств.
Лукашенко напомнил, что Беларусь также внесла свой вклад в обретение независимости странами Африки, направляя туда во времена СССР своих гражданских и военных специалистов.
По его словам, на современном этапе примером эффективного двустороннего сотрудничества могут служить отношения Минска и Хараре.
Белорусские компетенции могут быть полезны в ходе реализации «Программы2063», которая разработана Африканским союзом.
Беларусь, являясь страной, председательствующей в Евразийском экономическом союзе в 2025 году, готова содействовать расширению взаимной торговли товарами и услугами между ЕАЭС и Африканским союзом, а также постепенному снятию торговых барьеров.
Также глава государства пригласил в Минск делегацию высокого уровня, представляющую Комиссию Африканского союза для углубленного изучения возможных форм сотрудничества.
Президент также отметил, что будет рад личной встрече с Жоау Лоуренсу для обсуждения вопросов актуальной повестки дня, в том числе двусторонних отношений с Анголой.