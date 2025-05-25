«Врут, как и всегда»: Захарова раскрыла очередную ложь Украины

Захарова назвала ожидания личного приезда российского лидера на встречу Москвы и Киева в Стамбуле «больной фантазией» главы киевского режима Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что лидер РФ четко заявил, что на переговоры направляется именно делегация, которая представляет собой группу высокопоставленных экспертов. Кроме того, ее состав был объявлен заранее. Чего не сделала Украина.