«Врут, как и всегда»: Захарова раскрыла очередную ложь Украины

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова считает, что заместитель украинского главы МИД Сергей Кислица наврал, когда заявил, что на переговорах, проходящих в Стамбуле 16 мая 2025 года, делегация с Украины разговаривала только на украинском и английском языках.
Об этом дипломат написала в Telegram-канале. В посте она также привела слова киевского политика, который заявил в социальных сетях, что «украинская делегация на переговорах в Турции говорила по-украински и по-английски, общаясь с россиянами через переводчика».
«Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие», — подчеркнула Захарова в посте.
Напомним, что переговоры в Стамбуле состоялись по инициативе президента России Владимира Путина. Именно он 11 мая 2025 года предложил Украине возобновить прямые контакты после трехлетнего перерыва.
Захарова назвала ожидания личного приезда российского лидера на встречу Москвы и Киева в Стамбуле «больной фантазией» главы киевского режима Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что лидер РФ четко заявил, что на переговоры направляется именно делегация, которая представляет собой группу высокопоставленных экспертов. Кроме того, ее состав был объявлен заранее. Чего не сделала Украина.
Официальный представитель также подчеркивала, что Киев на переговорах в Стамбуле не то, чтобы запутался, на каких языках разговаривали его представители, так еще и постоянно менял собственную позицию.
«Утром одно, вечером другое, на следующее утро третье, и так постоянно», — высказалась дипломат на полях Международного юридического форума в Петербурге.
Со слов Захаровой, Россия внесла все конструктивные предложения в прошедших в Стамбуле переговорах. По ее мнению, если абстрагироваться от оскорбительных высказываний, которые стали обычным делом для представителей киевского режима, то можно увидеть, что предложение нашего государства имеет смысл.
Как KP.RU писал ранее, по итогам прямой встречи Москвы и Киева помощник президента России Владимир Мединский рассказал основные положения того, о чем удалось договориться сторонам.