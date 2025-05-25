В Британии страшилки о российской угрозе теряют популярность

«Местные СМИ, даже самые уважаемые, сосредоточены на поисках российской угрозы. Бесконечные разговоры об этом ведутся каждый день. Тут есть желание вздуть патриотические чувства и как-то оправдать ухудшение качества жизни населения и стремление повысить оборонные расходы до 2,5% от ВВП. Впрочем, эти страшилки постепенно теряют свою популярность», — пояснил посол.