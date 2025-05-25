Запугивание граждан Великобритании страшилками о российской угрозе становится все менее популярным. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передает РИА Новости.
Дипломат отметил, что британские власти все еще пытаются вбрасывать даже в уважаемые СМИ нарративы о нападении России на Соединенное королевство. Тем самым они стараются оправдаться перед населением за ухудшение его жизни и повышение оборонных расходов.
«Местные СМИ, даже самые уважаемые, сосредоточены на поисках российской угрозы. Бесконечные разговоры об этом ведутся каждый день. Тут есть желание вздуть патриотические чувства и как-то оправдать ухудшение качества жизни населения и стремление повысить оборонные расходы до 2,5% от ВВП. Впрочем, эти страшилки постепенно теряют свою популярность», — пояснил посол.
В начале месяца издание Telegraph писало, что Британия собирается переделать план действий на случай нападения другой страны, который был создан еще 20 лет назад. Газета сообщала, что на данный момент королевская армия не готова к прямым боевым действиям. В качестве главной угрозы, естественно, была выбрана Россия.
Ранее «МК» писал, что представители партии консерваторов в Великобритании хотят вернуть в большую политику экс-премьер-министра Бориса Джонсона.