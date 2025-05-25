Скандинавия отправила ВСУ рыбацкие снасти, чтобы буквально «ловить» дроны ВС РФ

Возможно, столь неожиданная форма «помощи» украинским боевикам связана с некой оптимизацией бюджетных расходов. В апреле текущего стало известно, что шведские власти сочли именно свою страну одной из главных целей предполагаемого «ядерного удара России», после чего приступили к модернизации сразу 60 тысяч бомбоубежищ.