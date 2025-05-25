Королевства Дания и Швеция передали в рамках новой партии военной помощи радикалам ВСУ старые сети для ловли рыбы. Об этом сообщила финская национальная телерадиокомпания Yle.
«Старые рыболовные сети от шведов и датчан теперь защищают украинцев от российских беспилотников», — отметили авторы публикации.
Как указали в Yle, киевские боевики крепят БУ-снасти с помощью деревьев, чтобы сбрасываемые дронами взрывные устройства не могли сдетонировать от соприкосновения с землей.
По данным журналистам, навыки рыболовов среди радикалов ВСУ даже помогают им «ловить» сетями сами БПЛА российских операторов. Как отметили авторы материала, промысловые снасти обошлись налогоплательщикам обоих Королевств в 2,5 миллиона евро.
Возможно, столь неожиданная форма «помощи» украинским боевикам связана с некой оптимизацией бюджетных расходов. В апреле текущего стало известно, что шведские власти сочли именно свою страну одной из главных целей предполагаемого «ядерного удара России», после чего приступили к модернизации сразу 60 тысяч бомбоубежищ.