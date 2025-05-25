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Трамп вновь заявил о наибольшем вкладе США в победу над фашизмом

Американский лидер заявил, что США помогли Франции для победы во Второй мировой.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз заявил, что США якобы внесли наибольший вклад в победу над фашизмом. Он выступил с таким высказыванием на церемонии в военной академии Вест Поинт.

Трамп отметил, что в последнее время провел много контактов с лидерами различных стран, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Последний рассказал американскому лидеру о том, как в стране отпраздновали победу во Второй мировой войне.

«Мы помогли им много», — заявил Трамп.

Он также добавил, что обсуждал памятную дату и с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер сказал, что Красная армия якобы потеряла миллионы человек в войне, но США — это та страна, которая «победила».

Трамп не первый раз выступает с подобными заявлениями. Он уже неоднократно говорил, что именно США справились с фашизмом, но предпочитают молчать об этом.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал пафосной чушью утверждения Трампа о том, что Соединенные Штаты внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне.