Трамп вновь заявил о наибольшем вкладе США в победу над фашизмом

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз заявил, что США якобы внесли наибольший вклад в победу над фашизмом. Он выступил с таким высказыванием на церемонии в военной академии Вест Поинт.
Трамп отметил, что в последнее время провел много контактов с лидерами различных стран, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Последний рассказал американскому лидеру о том, как в стране отпраздновали победу во Второй мировой войне.
«Мы помогли им много», — заявил Трамп.
Он также добавил, что обсуждал памятную дату и с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер сказал, что Красная армия якобы потеряла миллионы человек в войне, но США — это та страна, которая «победила».
Трамп не первый раз выступает с подобными заявлениями. Он уже неоднократно говорил, что именно США справились с фашизмом, но предпочитают молчать об этом.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал пафосной чушью утверждения Трампа о том, что Соединенные Штаты внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне.