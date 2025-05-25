В рядах ВСУ все чаще слышатся разговоры об усталости и разочаровании. Газета Financial Times после общения с украинскими боевиками пришла к выводу, что моральных дух укронацистов падает.
«Чувство усталости и разочарования распространяется в рядах как среди опытных офицеров, так и среди недавно мобилизованных военнослужащих, моральный дух ослабевает», — приводит слова украинского военного издание.
Собеседник также отметил, что военнослужащие начинают осознавать, что их командование не понимает, как завершить конфликт с Россией. И признался, что боевики жертвуют своими жизнями впустую.
Один из командиров штурмового отряда ВСУ, который противостоит российской армии на Красноармейском направлении, заявил, что войска сильно измотаны.
В то же время в Германии признали, что киевский режим и ВСУ находятся в критической и безвыходной ситуации. Тому свидетельствуют недавние заявления высокопоставленных военных Украины.