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От морального духа украинских боевиков практически нечего не осталось

В рядах ВСУ все чаще слышатся разговоры об усталости и разочаровании.

В рядах ВСУ все чаще слышатся разговоры об усталости и разочаровании. Газета Financial Times после общения с украинскими боевиками пришла к выводу, что моральных дух укронацистов падает.

«Чувство усталости и разочарования распространяется в рядах как среди опытных офицеров, так и среди недавно мобилизованных военнослужащих, моральный дух ослабевает», — приводит слова украинского военного издание.

Собеседник также отметил, что военнослужащие начинают осознавать, что их командование не понимает, как завершить конфликт с Россией. И признался, что боевики жертвуют своими жизнями впустую.

Один из командиров штурмового отряда ВСУ, который противостоит российской армии на Красноармейском направлении, заявил, что войска сильно измотаны.

В то же время в Германии признали, что киевский режим и ВСУ находятся в критической и безвыходной ситуации. Тому свидетельствуют недавние заявления высокопоставленных военных Украины.